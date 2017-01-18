В Петербургском парламенте произошла потасовка из-за Исаакия

Поводом для потасовки в Законодательном собрании Санкт-Петербурга стало желание депутата-яблочника Михаила Амосова предложить поправки к обращению петербургского парламента к министру культуры об ускорении передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Внести поправки не дал спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров. Амосов стал громко требовать предоставить ему время на поправки.

Депутаты от "Единой России" окружили его, схватили за руки, оппозиционные депутаты хотели прийти Амосову на помощь, но до массовой драки все же не дошло. Амосов считает губительной спешку при передаче огромного количества ценных музейных экспонатов. Он считает, что, учитывая уникальность и огромную ценность собора как музея, депутаты имеют дело с категорией вечности, и торопливость может привести к невосполнимым потерям.

По мнению Амосова, при передаче собора РПЦ нельзя ограничиваться устными договоренностями, необходимо прописать в документах ответственность за сохранность музейных экспонатов, за проведение реставрационных работ и многое другое. В качестве предостерегающего примера он приводит переданный Церкви Казанский собор: с одной стороны, храм находится в удовлетворительном состоянии, с другой – недавно его колоннада была покрыта краской, чего никогда прежде не делалось и что противоречит правилам обращения с подобными сооружениями из камня.

Спикер Вячеслав Макаров заявил, что не осуждает коллег из "Единой России", попытавшихся силой вывести Михаила Амосова из зала. По его мнению, дискуссия имела "высокий градус", но оставалась конструктивной.



Парламентское большинство отказалось также обсуждать запрос к Георгию Полтавченко о передаче Исаакиевского собора Церкви, после чего оппозиционные депутаты обратились к губернатору с письмом, которое подписали от "Яблока" Михаил Амосов и Борис Вишневский, от Партии роста – Оксана Дмитриева, Максим Резник и Сергей Трохманенко, от "Справедливой России" – Алексей Ковалев и от КПРФ – Ольга Ходунова.

Сегодня же Петербургский союз ученых выступил с открытым письмом, в котором ученые требуют остановить передачу Исаакиевского собора Церкви, считая этот шаг недопустимым.