В Крыму Верховный суд оставил под стражей Редвана Сулейманова

В Симферополе Верховный суд Крыма оставил под стражей крымского татарина Редвана Сулейманова до 20 января, отказав в апелляции на продление ареста судом первой инстанции. Сулейманова обвиняют в соучастии в ложном сообщении о подготовке террористических актов.

По версии следствия, среди объектов, о которых сообщили правонарушители, - Симферопольский железнодорожный вокзал, аэропорт, переправа в Керчи и другие.

Общий ущерб от звонка с сообщением о подготовке теракта оценивается следствием в 3 миллиона рублей. Основным доказательством обвинения служат показания Сулейманова.

Другие так называемые "крымские диверсанты" Евгений Панов и Андрей Захтей ранее заявляли, что их "признательные показания" были получены российскими правоохранительными органами с помощью пыток. Панов и Захтей были задержаны в Крыму в августе 2016 года, им были предъявлены обвинения в подготовке терактов. По информации российских полицейских, при задержании погибли военнослужащий и сотрудник ФСБ. Редван Сулейманов был задержан ранее, среди материалов дела нет указания на связь Сулейманова с другими "крымскими диверсантами".

По словам адвоката Сулейманова Эмиля Курбединова, в настоящий момент стороны знакомятся с материалами дела. Сразу после этого дело поступит в суд для рассмотрения по существу.