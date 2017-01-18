В Челябинске прекращено дело против движения "За природу"

Центральный районный суд Челябинска прекратил дело в отношении местного регионального общественного движения "За природу", которое обвинили в нарушении порядка деятельности организации, признанной так называемым "иностранным агентом". Об этом сообщил адвокат Андрей Лепехин.

Движение "За природу" обвинили в распространении материалов в интернете без указания, что организацию признали "иноагентом". 14 декабря Лепехин сообщил, что оно было ликвидировано решением челябинского суда, которое защита намеревается обжаловать. Незадолго до этого был ликвидирован одноименный благотворительный фонд.

В марте 2015 года фонд и движение "За природу" были внесены в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции "иностранных агентов". Руководитель фонда Андрей Талевлин заявил, что министерство юстиции России действовало под давлением Федеральной службы безопасности.

Движение "За природу" было создано для противостояния строительству в непосредственной близости от Челябинска и его единственного источника питьевой воды.