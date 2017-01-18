Жакшилык еще не знает, что потерял семью

Утром 16 января 7-летний Жакшилык Шералиев открыл глаза и увидел лишь руины своего дома. Он единственный, кто выжил в семье Шералиевых, его 26-летние родители и две младшие сестры - пяти и двух лет -​ погибли в результате крушения самолета в селе Дача-Суу Сокулукского района Киргизии.

Мальчика мы нашли в Сокулукской территориальной больнице. Его привезли около 10.00 утра 16 января на карете "скорой помощи". Он был в шоковом состоянии, на правой щеке еще розовели царапины. У него были сотрясение мозга и ушибы. Его состояние стабильное, но, по словам дежурного врача Кутмана Кумарбекова, мальчику нужна психологическая поддержка, а детского психолога в территориальной больнице пока нет, только невропатологи.

Несмотря на это, Жакшилык держится молодцом, пытается улыбаться, рассказывает, какие сказки и мультфильмы больше всего любит. "Я хочу стать солдатом, потому что они защищают свою родину", - с уверенностью отвечает на вопросы мальчик.

При этом Жакшилык не боится делиться о произошедшем. Он рассказал, что упавший "самолет стер все до восьмой улицы":

- Самолет взорвался. Потом разрушил все дома, погибли люди, их просто закопало. Приехали милиционеры, затем "скорая помощь", они увозили погибших людей. Милиционеры на них смотрели. Наш сарай остался, но снесло соседскую крышу. Я пошел утром к соседям, они мне дали одежду, посадили в "скорую помощь". Теперь я здесь… Я спал. Убежал из дома, не посмотрев в сторону мамы.

Через полчаса после Жакшилыка в больницу поступила Эркин Баетова. Она из другого села. Мальчик ей рассказал, что накануне они всей семьей были в гостях у дедушки, он просил папу остаться ночевать, но отец настоял, и они вернулись в свой только построенный новый дом:

- Я только сделали укол, а он мне говорит: "Эжеке, вставайте, я вам все расскажу". И он мне начал рассказывать, как просил папу не уезжать из дедушкиного дома. Его папу зовут Уларбек. Отец сказал, что они поедут домой. Молодые привезли показать врачу двух младших дочерей. Жакшилык уговаривал отца остаться, но он не согласился. Впятером они легли спать, спали они все в одной комнате. Он рассказал, что проснулся утром, и увидел, что ничего не осталось вплоть до фундамента. Он мне говорит: "Эжеке, я открыл глаза и был у стены, ничего не помню, мне стало холодно. Я увидел только фундамент, ничего не осталось. Решил пойти к соседу". Он говорит, что всегда боялся его собаки, но в этот раз он просто зашел к нему домой. И даже собака не залаяла. Они начали его одевать, потому что он был в одних плавках. Мне было это больно слушать, - рассказывает Баетова.

Врачи попросили найти родственников, и первой к нему приехала бабушка. "Как только она его увидела, у нее поднялось давление, она не могла прийти в себя", - рассказала соседка мальчика по палате.

Завтра будут хоронить его родителей и сестер, про их гибель сказать мальчику родные боятся, говорит Эжеке Баетова:

- Мальчик пока не знает, что его родителей нет. Но он мне говорит: "Эжеке, не ждите родителей". Он как будто сердцем чувствует. Не знаю, то ли он видел, то ли чувствует беду. Единственное, он спрашивает, где его бабушка, потому что она обещала вернуться. Но она сейчас дома, туда привезли тела погибших. В общем вот так и сидим. Он просит отвезти его домой.

В результате крушения грузового самолета Boeing 747-400 недалеко от аэропорта "Манас" погибли 38 человек. Самой младшей из них было всего 4 месяца.

Оригинал статьи - на сайте Киргизской редакции Радио Свобода.