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Новости

Арестованного по "делу Хизб ут-Тахрир" обвинили в захвате власти

Вадим Сирук

Вадим Сирук

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В аннексированном Крыму фигуранту "дела Хизб ут-Тахрир" Вадиму Сируку предъявили обвинение в насильственном захвате власти в России, сообщил в среду в Фейсбуке адвокат Эмиль Курбединов.

Он добавил, что еще одному арестованному по этому делу – Рефату Алимову – не оказывают необходимой помощи, хотя у него серьезные проблемы с почками.

В минувшую пятницу обвинение в захвате власти также было предъявлено Энверу Бекирову. Курбединову удалось выяснить, что ФСБ собирается предъявить аналогичные обвинения и другим арестованным по "делу Хизб ут-Тахрир".

Первых четверых обвиняемых по этому делу заключили под стражу 11 февраля 2016 года. Среди них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку, строители Муслим Алиев и Энвер Бекиров, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук. Правозащитники считает их политзаключенными.

Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив ее в список 15 объединений, названных "террористическими". Представители организации отвергают обвинения в терроризме.

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