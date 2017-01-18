Байден предостерег от угрозы со стороны России мировому порядку

Вице-президент США Джо Байден в своем заключительном выступлении в этой должности заявил, что Россия представляет наибольшую угрозу для "либерального международного порядка", и предупредил, что следует ожидать дальнейших российских попыток вмешиваться в ход западных выборов. Байден выступил 18 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария.

Он утверждал, что президент России Владимир Путин и правительство России "оказывало явное предпочтение" избранному президенту США Дональду Трампу перед его соперницей Хиллари Клинтон.

В связи с тем, что в нескольких европейских странах планируется выбрать новые парламенты или президентов в этом году, Байден предупредил, что "следует ожидать дальнейших попыток со стороны России вмешиваться в демократический процесс".

"Это произойдет снова, я обещаю вам", – добавил он. "И снова цель ясна: чтобы свернуть либеральный международный порядок". Байден сказал, что Китай и Иран также "приравнивают свой успех к разрыву либерального международного порядка", но он настаивал на том, что "это движение главным образом возглавляет Россия."

"При президенте Путине Россия работает с каждым инструментом, доступным им, чтобы стачивать европейский проект, искать линии разлома среди западных стран и вернуться к политике разделения сфер влияния", – отметил вице-президент. "Мы видим это в агрессии против своих соседей, когда Россия посылает так называемых "зеленых человечков" через границу, чтобы распространять насилие и сепаратизм на Украине", – подчеркнул Байден.

Он также привел примеры "пропаганды и ложной информационной кампании" Москвы, использование "энергии в качестве оружия" и "хакерские вторжения против политических партий и отдельных лиц в Соединенных Штатах". Байден призвал Соединенные Штаты и Европейский союз "вести борьбу", чтобы противостоять Путину и защищать либеральные ценности, и настаивал на том, что НАТО должна оставаться ключевым элементом в трансатлантических отношениях.

Не называя имен конкретных политиков, Байден также предупредил об "опасной готовности вернуться к политике узкого кругозора, к националистическим, протекционистским, изоляционистским повесткам, которые привели мир к пожиранию себя в войне в течение прошлого столетия".

Трамп, который вступит в должность президента 20 января, назвал НАТО "устаревшим". Хотя и отметил, что союз по-прежнему сохраняет важность. Он также сказал, что хочет улучшить проблемные отношения с Москвой.

