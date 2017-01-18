Суд потерял жалобу на арест по делу о кресте на бюсте Дзержинского

Краснодарский краевой суд не рассмотрел жалобу на арест художника Алексея Кнедляковского по делу о кресте на бюсте Дзержинского, так как ее не удалось найти в канцелярии. Об этом в среду сообщил "Медиазоне" сам Кнедляковский.

Жалоба была подана 27 декабря. Суд отложил рассмотрение до тех пор, пока она не найдется.

Алексея Кнедляковского задержали 22 декабря, спустя два дня после акции, во время которой на бюст Дзержинского в Краснодаре прикрепили деревянный крест.

Суд признал художника виновным в "мелком хулиганстве". 25 декабря к 15 суткам административного ареста приговорили другого краснодарского активиста – Виктора Чирикова. По мнению судьи, он участвовал в акции вместе с Кнедляковским. Оба осужденных уже вышли на свободу.