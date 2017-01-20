"Поэзия осталась наедине с собой"

Отрывки из передачи.

Разговор о современной поэзии. В пражской студии — лауреат премии Андрея Белого, доктор филологических наук Наталья Азарова:

— Есть такая мода, такой тренд: поэзия должна быть политической. Это и хорошо и плохо. Почему бы ей не быть политической? А плохо, потому что поэзия.в отличие от маркетинга не должна обращаться к конкретной аудитории... Сейчас поэзия более периферийна в социальной и культурной структуре любого общества, и поэтому поэтов не преследуют. И они очень обижаются. Им бы хотелось, чтоб было по-другому».

Николай Звягинцев, поэт, лауреат премии «Московский счёт», автор шести сборников лирики:

— Я не обижен. Мне кажется, что сейчас с русской поэзией всё хорошо. Всплески, когда поэзия становится популярной, вредны ей. Потому что тогда она занимает не своё место, а место другой институции...Слава богу, что государство не интересуется поэзией. Туда, куда приходит государство, там ничего хорошего не происходит. Должна быть свобода. Я люблю современную поэзию за её многообразие и за то, что она существует без границ в каком-то едином смысловом поле».

Художник и политика

Разговор с британским писателем Виталием Витальевым. Уже более четверти века он пишет по-английски, издаётся в Англии, Австралии, Америке. Его книги переведены на дюжину языков:

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— Я довольно неплохо знаком с Салманом Рушди. Его первая жена, к сожалению, ныне покойная, она умерла рано от рака груди, Кларисса Рушди была моим первым литературным агентом в Великобритании. С Клариссой я стал работать незадолго до того, как была объявлена фетва, и Салман, естественно, исчез. Мне приходилось несколько раз, я не буду вдаваться в подробности, видеть его в это время. Я видел его охранников, с которыми беседовал, они просто замечательные ребята, очень начитанные, кстати, с ними было приятно поговорить».