Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

Президент Обама: последняя пресс-конференция. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Барак Обама в разные годы

Барак Обама в разные годы

Смотреть комментарии

Началась последняя пресс-конференция президента США Барака Обамы в качестве главы государства.

Ожидается, что он выступит в защиту своего решения сократить срок заключения Челси Мэннинг, которая была осуждена на 35 лет тюрьмы за передачу секретных документов разведки сайту WikiLeaks.

После этого Обама подвергся резкой критике республиканских политиков.

Ожидается также, что Барак Обама будет говорить о своём видении страны, уже не с точки зрения её лидера, и выразит готовность сотрудничать с новой администрацией Дональда Трампа, который вступит в должность президента США 20 января.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Наверх
XS
SM
MD
LG