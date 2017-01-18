Президент Обама: последняя пресс-конференция. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Началась последняя пресс-конференция президента США Барака Обамы в качестве главы государства.

Ожидается, что он выступит в защиту своего решения сократить срок заключения Челси Мэннинг, которая была осуждена на 35 лет тюрьмы за передачу секретных документов разведки сайту WikiLeaks.

После этого Обама подвергся резкой критике республиканских политиков.

Ожидается также, что Барак Обама будет говорить о своём видении страны, уже не с точки зрения её лидера, и выразит готовность сотрудничать с новой администрацией Дональда Трампа, который вступит в должность президента США 20 января.