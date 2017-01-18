Нобелевский лауреат Воле Шоинка порвал грин-карту США

Нобелевский лауреат, нигерийский писатель Воле Шоинка подтвердил, что привел в негодность свой вид на жительство в США перед инаугурацией Дональда Трампа.

2 ноября 2016 года – за шесть дней до американских президентских выборов – 82-летний Шоинка, выступая перед студентами Оксфордского университета, заявил, что в случае победы Трампа совершит в знак протеста свой собственный, как он выразился, "Волекзит" – уничтожит американский вид на жительство и покинет США, поскольку больше не сможет чувствовать себя там спокойно.

В 1986 году Воле Шоинка стал первым африканским писателем, получившим Нобелевскую премию по литературе.

В 1994 году, при военном режиме нигерийского диктатора Сани Абачи, у Шоинки отняли паспорт за то, что он призвал сограждан не платить хунте налоги.

После нескольких лет преподавания в США Шоинка получил политическое убежище в этой стране, в чем ему помог бывший президент Джимми Картер.



