Барак Обама: конструктивные отношения с Россией отвечают интересам США

Президент США Барак Обама заявил, что конструктивные отношения Вашингтона с Россией отвечают интересам как Америки, так и всего мира.

Выступая на своей последней в качестве главы государства пресс-конференции, Обама заявил, что переизбрание Владимира Путина президентом России привело к всплеску антиамериканской риторики и способствовало возвращению духа холодной войны, что только осложняет двусторонние отношения.

Отвечая на вопрос о мотивах его решения сократить срок заключения Челси Мэннинг, Обама заявил, что ей был вынесен чрезмерно жёсткий приговор. Мэннинг, осуждённая на 35 лет за передачу секретных документов сайту WikiLeaks, уже понесла достаточно суровое наказание и полностью осознала свою вину, считает уходящий президент.

