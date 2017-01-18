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Джордж Буш-старший помещён в интенсивную терапию

Джордж Буш-старший

Джордж Буш-старший

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Бывшего президента США Джорджа Буша-старшего, госпитализированного 14 января в Хьюстоне, перевели в интенсивную терапию с диагнозом "пневмония". Его состояние врачи оценивают как стабильное.

Помещена в больницу и жена экс-президента - Барбара Буш - из-за резкой усталости и кашля. Об этом сообщил представитель семьи Джим Макграт.

92-летний Джордж Буш - старший из живущих ныне бывших президентов США, занимал эту должность с 1989 по 1993 год. Два срока был вице-президентом при Рональде Рейгане (в 1981-1989 годах). Он является отцом 43-го американского президента Джорджа Буша-младшего.

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