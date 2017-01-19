2016 год был третьим подряд самым жарким годом в истории планеты

Температура на Земле побивает рекорды три года подряд, с 2014 по 2016 год, сообщили в среду американские и британские метеорологи

По данным Национального управления по океанским и атмосферным исследованиям США, среднегодовая температура планеты достигла 18,84 градусов по Цельсию, на 0,04 градуса выше, чем в прошлом году. Такого потепления не фиксировалось за время ведения научных наблюдений. Основной причиной температурного скачка ученые считают растущие объемы выбросов углекислого и других парниковых газов, хотя в 2015 и 2016 годах тенденцию усугубили колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, - явление, известное как Эль-Ниньо.

«Один необычайно жаркий год — это казус, но три таких года один за другим — это уже тренд», – заявил представитель Национального управления океанических и атмосферных исследований. Особо заметно потепление наблюдается в Арктике. Происходит таяние вечной мерзлоты, ледяная шапка быстро уменьшается в размерах и это влечет за собой береговую эрозию, пагубно сказывающуюся на жизнедеятельности народов, населяющих Арктику, подчеркивают ученые. Сильная засуха и связанные с нею неурожаи наблюдаются в Африке и южной Азии. Повышение уровня мирового океана задевает также население прибрежных районов в экономически развитых странах, включая США.