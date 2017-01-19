Железняк рассказал о попытках шантажа от имени Навального

Депутат Государственной думы и заместитель секретаря генсовета "Единой России" Сергей Железняк заявил о поступивших ему предложениях заплатить деньги, чтобы материалы борца с коррупцией Алексея Навального о его дочерях не были опубликованы. Об этом этом Железняк рассказал в эфире телеканала "Дождь".

По его словам, в одном случае у него просили 100 тысяч долларов, во втором — 150 тысяч долларов.

Железняк не стал утверждать, что предложения исходили от самого Навального, и допустил, что это могло быть провокацией. Он добавил, что не обратился в правоохранительные органы, потому что считает, что "никакого дела не было". "Это пустота", - сказал Железняк.

В октябре основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал в своем блоге материал о том, что две дочери Сергея Железняка, вопреки данным ранее депутатом обещаниям, не вернулись в Россию после учебы за границей. Железняк в ответ на это сообщил, что никогда не скрывал, что его дети находятся за границей и что его дочери продолжают там учиться.

Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Александр Бречалов заявил в эфире "Дождя", что ОНФ готов проводить расследования по заявлениям Алексея Навального. Он отметил, что ко многим расследованиям оппозиционера в особенности тем, которые проводились несколько лет назад, относится положительно.