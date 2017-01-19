СМИ: в Испании задержан российский программист

В Испании задержан программист из Таганрога Станислав Лисов. Об этом RussiaToday сообщила его жена Дарья Лисова. Эту информацию подтвердили в российском посольстве.

Испанская полиция задержала Лисова в аэропорту Барселоны 13 января по запросу ФБР США и Интерпола, рассказала Лисова. По её словам, россиянина подозревают в причастности к хакерским атакам, однако, что конкретно вменяют российскому программисту пока неизвестно. Официальных обвинений ему не предъявлено, он находится под стражей. Пресс-секретарь посольства России в Испании сообщил телеканалу, что дипломаты обратились к испанским властям с запросом о причинах задержания россиянина.

ФБР и Интерпол пока не прокомментировали информацию о задержании Лисова.



По данным RT, Станислав Лисов занимается поддержкой и разработкой сайтов. До 2013 года он работал в одной из компаний Таганрога специалистом по контролю качества программного обеспечения.

6 января американские спецслужбы представили доклад, в котором Россия обвиняется во вмешательстве в президентские выборы в США при помощи хакеров и СМИ. Разведывательное сообщество пришло к выводу, что распоряжение о проведении кибератак отдал лично президент России Владимир Путин. В Кремле эти обвинения отвергли.