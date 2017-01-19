В Петербурге прошли пикеты в поддержку крымских татар

В Санкт-Петербурге 10 гражданских активистов вышли на Невский проспект с плакатами в поддержку крымских татар. Пикеты проходили в рамках бессрочной акции "Стратегия-18", дата выбрана в связи с тем, что депортация крымских татар началась 18 мая 1944 года. Участники пикетов считают, что сегодня права человека в аннексированном Крыму грубо нарушаются, причем большинство политических преследований приходятся на крымских татар – это угрозы, слежка, незаконные аресты и обыски, похищения людей на улице или из дома, контроль за посещающими мечеть.

Активисты потребовали, в частности, прекращения уголовного преследования заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и членов религиозной общины "Хизб ут-Тахрир" (запрещена Верховным судом России). По мнению участников пикетов, власти специально запугивают российских граждан "исламским экстремизмом" в Крыму, чтобы дискредитировать крымскотатарский народ, оказавший сопротивление российским властям, как они считают, исключительно мирными средствами.

Организатор акции Ольга Смирнова считает, что четырем членам "Хизб ут-Тахрир" были безосновательно предъявлены обвинения в подготовке вооруженного захвата власти, поскольку при обыске у них была найдена только литература. Такое обвинение грозит тюремными сроками от 12 до 20 лет. По мнению Смирновой, для принуждения к даче показаний к подследственным могли быть применены пытки, а в качестве метода давления на Ильми Умерова была использована, как она выразилась, "карательная психиатрия".

Цель пикетов – даль гражданам альтернативную информацию о политике российских властей в Крыму, которую активисты называют оккупационной. Люди реагировали на участников пикетов по-разному, однако единственный случай агрессивного поведения прохожего был пресечен другим прохожим, который сказал, что он сам с активистами не согласен, но считает их вправе высказывать свою точку зрения. В конце акции сотрудник полиции заставил одного из активистов убрать плакат с названием общины "Хизб ут-Тахрир", поскольку в России она признана экстремистской.