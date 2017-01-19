КС разрешил России не выплачивать компенсации акционерам ЮКОСа

Конституционный суд России в четверг разрешил России не выплачивать почти два миллиарда долларов компенсации бывшим акционерам ЮКОСа. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Министерство юстиции России обратилось с запросом в Конституционный суд 12 октября 2016 года. Ведомство посчитало, что обязательства, которые Европейский суд по правам человека возложил на Москву, основаны на положениях Конвенции о защите прав человека, толкование которых расходится с Конституцией России.

Минюст также указывал на то, что компенсация присуждена неопределенному кругу лиц, в отношении которых не было установлено каких-либо нарушений Конвенции.

ЕСПЧ в июле 2014 года признал, что Россия нарушила право компании на защиту собственности, и обязал роcсийские власти выплатить бывшим владельцам ЮКОСа компенсацию в размере порядка 1,8 миллиарда евро. Москва отказалась исполнять это решение.