Ассанж отказался от экстрадиции в США после смягчения приговора Мэннинг

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж отказался от экстрадиции, несмотря на данное ранее обещание сдаться властям США в случае помилования информатора сайта Челси Мэннинг. Ассанж недоволен решением президента Барака Обамы сократить срок Мэннинг, подчеркнув, что настаивал на немедленном помиловании.

Осужденная за передачу WikiLeaks секретных документов американской разведки Мэннинг выйдет на свободу в мае этого года. 18 января президент Обама сократил срок её наказания с 35 лет тюрьмы до 7. WikiLeaks объявила это своей победой.

Будучи аналитиком американского разведывательного подразделения в Ираке, ефрейтор Брэдли Мэннинг получил доступ к засекреченным документам — главным образом дипломатической переписке – и передал их сайту WikiLeaks. В 2014 году Брэдли Мэннинг, уже отбывая наказание в военной тюрьме в США, официально сменил пол и имя — на Челси. Правозащитники неоднократно обращались к американским властям с призывами помиловать Мэннинг, указывая, что она признала вину, и опасаясь за ее психическое состояние в связи с попытками самоубийства в прошлом.

С 2012 года Джулиан Ассанж скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне. Его обвиняют в изнасиловании и сексуальных домогательствах, предположительно произошедших в Швеции в 2010 году. Ассанж отказывается ехать в Швецию, поскольку считает, что власти могут экстрадировать его в США, где его разыскивают в связи с утечкой секретных документов о войнах в Ираке и Афганистане.