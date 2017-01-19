"Шпионом" может стать любой

Жителю Ярославской области грозит до четырех лет заключения всего лишь за покупку датчика движения для охраны дома. За последнее время число схожих уголовных дел в России растет. Правоохранительные органы возбуждают их в отношении людей, которые зачастую по незнанию покупают и используют электронные устройства, признаваемые властями шпионскими.

Попавший под статью Уголовного кодекса мужчина в Ярославской области (его имя пока не называется) воспитывает семерых детей, зарабатывает на жизнь производством изделий из кожи: рюкзаков, кошельков и прочих полезные вещи. Чтобы охранять дом и машину, он заказал в интернет-гипермаркете Aliexpress электронный гаджет, который фиксирует движение на определенной территории, отправляет смс владельцу и включает запись камеры видеонаблюдения. Но устройство адресат так и не получил. Вместо него мужчине пришло уведомление об открытии уголовного дела по статье 138.1 УК России "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (СТС НПИ)". Следом за уведомлением к нему явились сотрудники МВД, которые изъяли из дома почти всю электронные носители информации.

История этого человека стала известна благодаря вмешательству благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям "Русь сидящая" и его руководителя Ольги Романовой.

Гражданский активист Нодар Лахути съездил в Ярославскую область, передал находящемуся под следствием мужчине ноутбук, чтобы у него было хоть какое-то средство связи с внешним миром. По словам Нодара, "добрые" следователи вошли в его положение и сказали, что постараются все побыстрее сделать, но подробностей дела пока никто не знает".

Статья 138.1 Уголовного кодекса России устанавливает ответственность за изготовление, приобретение и сбыт устройств, с помощью которых возможно записывать и передавать информацию без предупреждения об этом ее источников. В первую очередь речь идет о гаджетах, "закамуфлированных" под бытовые предметы: авторучках или флеш-картах с диктофонами, часах и детских игрушках с видеокамерами. Зачастую люди, как и мастер из Ярославской области, покупают такие устройства, чтобы следить за порядком в доме, наблюдать за детьми или просто в качестве игрушек.

Чтобы отличить спецсредства от обычного бытового устройства, нужны специальные знания

В законе четкого определения и характеристик СТС НПИ нет. Есть перечень технических средств, предназначенных для негласного получения информации, но он был составлен еще в 1996 году. Сегодня, согласно ему, и некоторые видеорегистраторы могут квалифицироваться как СТС НПИ (например, "видеокамеры, имеющие объективы с вынесенным значком входа").

– Чтобы отличить спецсредства от обычного бытового устройства, нужны специальные знания. Но знания достаточно простые, и люди все-таки могут понять – если, например, камера вмонтирована в пуговицу, ясно, что сама по себе пуговица не предназначена для записи информации. Если основная цель не совпадает со сбором информации, то можно подразумевать, что это тот самый предмет, покупка которого может создать проблемы в уголовно-правовой плоскости, – уточняет адвокат Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов Иван Павлов.

На Геннадия Черныша из Краснодарского края завели уголовное дело за продажу цифрового диктофона, встроенного в флешку. С одной стороны устройства крупные надписи "DISK RECORDER", "MIC ON/OFF". В список товаров, подлежащих обязательной сертификации этот гаджет не входит, значит, разрешен для свободной продажи. Первая экспертиза, является ли флешка СТС, показала, что да, в "силу частичного камуфляжа устройства". Но молодой человек продолжил доказывать свою невиновность, обратившись к инстанциям выше. Согласно повторной экспертизе, гаджет не является СТС.

– В первой лаборатории были сотрудники, которые делают за деньги любую экспертизу. Диплом эксперта левый: это доказано. Пришло официальное письмо с ЭКЦ МВД, что Шемякин (эксперт лаборатории, проводивший первую экспертизу – РС) у них не обучался. Сертификат свой получил за три дня.По этому адресу там разваливающееся здание, а не лаборатория, – рассказывает Геннадий.

Максимальное наказание по ст. 138.1 – четыре года лишения свободы или штраф до 200 тысяч рублей. За 2015 год обвинение по 138.1 статье получили двести пятьдесят девять человек. И ни одного оправдательного приговора. За первую половину 2016 году – сто один обвиняемый, оправданы всего двое фигурантов.

Часто среди обвиняемых – пенсионеры, молодые мамы. Они заказывают игрушки для детей, просто новые гаджеты для личных целей

Наибольшая странность в таких делах то, что привлекаемые по ним могли еще даже не видеть устройства, но уже получить судимость. Так большинство подобных заказов из Китая даже не доходят до покупателя: их изымают на таможне. Заказчики, возможно, никогда бы этот гаджет не использовали. Ведь не исключены, например, неисправности. И в целом следователей не интересует, что на очки с видеокамерой можно снимать ролики, когда ты катаешься на лыжах, а не тексты секретных документов.

Часто среди обвиняемых – пенсионеры, молодые мамы. Они заказывают игрушки для детей, просто новые гаджеты для личных целей. В апреле 2013 года 66-летнего пенсионера Николая Смирнова из Чувашии, например, осудили за покупку китайских очков с видеокамерой за 1,5 тысячи рублей. В Ростове идет суд над матерью двоих детей Кариной Кузьменковой, которая приобрела флеш-карту со встроенным диктофоном.

Если тюремного заключения им избежать удается, то штраф и судимость по уголовной статье остаются

Бывают случаи, когда сотрудники МВД ловят продавцов в рамках проведения "проверочной закупки". Светлана Юшина из Калининграда заказывала товары для себя и подруг через китайский интернет-сайт. Вела группу в "ВКонтакте", где предлагала другим пользователям тоже делать заказы, в основном они покупали детские игрушки и одежду. В рамках "проверочной закупки" оперативный сотрудник МВД заказал у девушки "шпионские" часы. Светлана не знала, что их можно отнести к СТС. Когда устройство доставили, мужчина заказал еще два экземпляра таких часов. За третьими покупатель наконец-то пришел, предъявив три обвинения по ст. 138.1.

История получила широкий общественный резонанс. Юшина обратилась за помощью к местным СМИ и Общественной палате России, девушку оправдали. Но право в России не прецедентное, поэтому каждое новое дело решают с опорой только на законы и почти во всех подобных случаях фигуранты дел суд проигрывают. И если тюремного заключения им избежать удается, то штраф и судимость по уголовной статье остаются.

С 2012 года из-за 138.1 статьи пострадали уже более тысячи человек, и число "уголовников" растет

С 2012 года из-за 138.1 статьи пострадали уже более тысячи человек, и число "уголовников" растет. Для продажи СТС на территории России нужна специальная лицензия. Без нее обычным покупателям разрешено продавать лишь те товары, которые не подлежат обязательной сертификации, то есть не входят в соответствующий единый перечень продуктов. И если потребитель покупает устройства в своем городе, то, скорее всего, оно не признано СТС (если только магазин не занимается нелегальной торговлей). Поэтому выходит, что порой людей судят за покупку устройств, не имеющих на самом деле "камуфляжа", как это случилось с Геннадием Чернышем.

– Предъявление необоснованных обвинений – достаточно распространенная проблема, и здесь уже вопрос обоснованности обвинения. Если кто-то покупает предмет, который представляет собой техническое средство, предназначенное для гласного получения информации, которое не попадает под санкцию 138-ой статьи, тогда к покупателю не должно предъявляться никаких претензий. А если претензии предъявлены, они должны признаваться необоснованными, – комментирует адвокат Иван Павлов.

Но многие заказывают запрещенные устройства в интернет-магазинах других стран, где они находятся в свободной продаже. В таком случае доказать, что вы не собирались производить негласную запись, будет крайне сложно. Юристы советуют не пытаться оправдать себя самостоятельно и обратиться за помощью к адвокату.

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Статья 138.1 Уголовного кодекса России действует с декабря 2012 года для защиты тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. До этого использования СТС НПИ регулировалось Федеральным законом "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12 августа 1995 года. В 2000 году вышло постановление Правительства РФ о регуляции ввоза и вывоза СТС НПИ через границу страны, предназначенное в основном для сотрудников таможни, а в 2002 году – постановление, определяющее правила лицензирования соответствующих устройств.