В Зеленограде на приемного отца 10 детей завели дело о побоях

Полиция возбудила уголовное дело о побоях в отношении приемного отца 10 детей в подмосковном Зеленограде. Об этом вчера сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Наказание по этой статье предусматривает до двух лет колонии.

На прошлой неделе органы опеки забрали из приемной семьи Михаила и Светланы Дель 10 детей, часть из которых заражены ВИЧ. В полицию и опеку обратились работники детского сада, которые обнаружили у одного из ВИЧ-инфицированных детей синяк, который сочли следами побоев.

Следственный комитет и аппарат уполномоченного по правам ребенка начали проверку. В пресс-службе детского омбудсмена отметили, что чиновники опеки неоднократно посещали семью и фактов жестокого обращения родителей с детьми не фиксировали.

Однако в департаменте труда и социальной защиты Москвы заявили, что у них есть фотографии, подтверждающие жестокое обращения с детьми в приемной семье. А психологи, которые беседовали с детьми, утверждают, что они боялись приемного отца и не хотят возвращаться в семью.

В департаменте заявили, что договор об опекунстве будет автоматически прекращен.

Приемные родители отвергают обвинения в применении насилия к детям.

Адвокаты правозащитного центра "Команда 29" обжаловали в суде изъятие детей и потребовали представить документы, на основании которых действовали чиновники органов опеки. Забирать детей из семьи до проведения проверки – незаконно, заявляют адвокаты.

Против грубого вмешательства властей в дела семей высказалась глава Совета федерации Валентина Матвиенко. По её словам, это " крайняя, вынужденная мера, когда другие меры уже не действуют".