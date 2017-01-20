"Самый большой срок в истории России"

Ярославский областной суд 20 января оглашает приговор апелляционной инстанции бывшему мэру города – Евгению Урлашову и его коллегам – Алексею Лопатину и Дмитрию Донскову. Им предъявлены обвинения в получении взятки и в покушение на получение взятки в особо крупном размере. В августе 2016 года Кировский суд Ярославля признал Урлашова и Лопатина виновными и приговорил их к 12,5 и 7 годам колонии строгого режима, соответственно, а также назначил штраф в размере 60 миллионов рублей. Третий подсудимый Дмитрий Донсков был оправдан. Евгений Урлашов неоднократно называл это дело политически мотивированным.

Августовский приговор судьи Михаила Ратехина не устроил обе стороны. Адвокаты Евгения Урлашова и Алексея Лопатина сочли решение суда чрезмерно жестоким, а прокурор не согласился с оправданием бывшего помощника мэра Дмитрия Донскова. Апелляционная инстанция приступила к рассмотрению этого дела 21 декабря 2016 года и планировала огласить решение 28 декабря, однако заседания несколько раз переносились из-за жалоб Евгения Урлашова на плохое самочувствие. В заседаниях апелляционной инстанции бывший мэр Ярославля и его советник участвовали по видеосвязи из следственного изолятора, где они провели уже около 3,5 лет.

В ходе апелляции Лопатин и Урлашов настаивали на своей невиновности. Бывший мэр Ярославля неоднократно говорил о том, что его уголовное преследование – месть власти за то, что он отказался сотрудничать с "Единой Россией" и заявил о своих губернаторских амбициях.

Когда тебя мучают за то, что ты не делал – с этим нельзя смириться. Вот почему мы до сих пор находимся в шоковом состоянии

В своем последнем слове Евгений Урлашов говорил в том числе о том, что его команду судят за "самостоятельность": "Когда тебя мучают за то, что ты не делал – с этим нельзя смириться, это самая проблемная вещь. Вот почему мы до сих пор находимся в шоковом состоянии. Нас хотели наказать за то, что мы самостоятельны. Но 3,5 года – это уже очень большое наказание за то, что мы были самостоятельными".

Августовский приговор Кировского суда Ярославля Евгению Урлашову – 12,5 лет колонии строгого режима и штраф в размере 60 миллионов рублей – один из самых суровых для чиновника подобного уровня по обвинениям в получении взятки. Первый эпизод, по которому бывший мэр Ярославля и его коллега Алексей Лопатин признаны виновными, связан с аукционом по ремонту и благоустройству улиц в городе, который проходил в 2012 году. Судья Михаил Ратехин счел доказанным тот факт, что Урлашов и Лопатин вымогали взятку в размере 18 миллионов рублей у директора компании "Радострой", члена "Единой России" Сергея Шмелева в обмен на победу в этом аукционе. Советник бывшего мэра Алексей Лопатин признан виновным в покушении на посредничество в получении взятки. По этому эпизоду в особом порядке также были осуждены предприниматель Андрей Захаров и директор учреждения "Агентство по муниципальному заказу ЖКХ" Ярославля Максим Покалайнен.

Евгений Урлашов неоднократно заявлял, что считает директора компании "Радострой" Сергея Шмелева – провокатором и "агентом" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК), руководители которого сейчас также находятся на скамье подсудимых. В суде апелляционной инстанции Урлашов пояснял, что Шмелев предлагал ему заплатить "откаты" в пользу "Единой России":

Уважаемый прокурор Андрианов говорил, что это не такая суровая мера, что раньше и 25 лет давали. Конечно, а в 1937 году вообще расстреливали сразу

"Меня поразила безалаберность Шмелева, когда он сказал, что решит вопрос с "Единой Россией" о выделении дополнительных 50 миллионов рублей через депутатов областной думы в дорожный фонд города Ярославля. Но добавил, что надо будет часть денег отдать "Единой России". Шмелев везде в своих показаниях говорил: откат, незаконное вознаграждение, взятка. В ответ на предложение вернуть часть денег "ЕР" я тоже назвал это откатом, хотя это слово тогда напрямую из уст Шмелева не звучало. Я назло ему сказал откат. Я бью той же картой, что и меня", – приводит слова Евгения Урлашова издание "Ярновости".

Второй эпизод дела, который касается только Евгения Урлашова, связан с получением взятки у директора строительной компании "Ярдорстрой", также члена "Единой России" Эдуарда Авдаляна. Суд посчитал, что Урлашов получил от Авдаляна взятку на общую сумму в 17 миллионов рублей за передачу в собственность "Ярдорстрою" компании "Городское дорожное управление".

Еще один фигурант этого дела – помощник Урлашова Дмитрий Донсков – был Кировским судом оправдан. Однако он также присутствует на заседаниях апелляционной инстанции, поскольку прокуратура не согласилась с его оправданием и подала представление. Ранее Дмитрий Донсков говорил, что не считает свое преследование – политически мотивированным. В его случае это оказалось "обычным разгильдяйством": по словам Донскова, при расшифровке текстов "прослушек" оперативники приписали ему фразы, которые он не произносил, что выяснилось на поздних этапах следствия.

Во время рассмотрения дела в апелляционной инстанции Дмитрий Донсков просил суд оставить приговор ему без изменений, Евгений Урлашов и Алексей Лопатин просили их оправдать. Адвокат бывшего мэра Ярославля Ксения Карпинская говорила о том, что суровый приговор фактически лишает Урлашова дальнейшей жизни: "Ему 50 лет (РС – исполнится в июле 2017 года), еще 12,5 он проведет в колонии, причем 3,5 года он уже провел в условиях строгого содержания. При его состоянии здоровья такое наказание не может являться справедливым и гуманным. Уважаемый прокурор Андрианов говорил, что это не такая суровая мера, что раньше и 25 лет давали. Конечно, а в 1937 году вообще расстреливали сразу," – цитирует адвоката издание "Ярновости".

Ответственный секретарь федерального политсовета партии "Демократический выбор" Кирилл Шулика рассуждает о том, какова может быть политическая подоплека в деле Евгения Урлашова и почему оно сейчас не интересует ни федеральные власти, ни оппозицию:

– Я надеюсь, что в апелляции что-то поменяется, и суд, наконец, встанет на сторону закона, а не на сторону политической целесообразности. Но практика рассмотрения таких дел показывает, что в лучшем случае речь может идти о небольшом сокращении срока, но никак не об определении виновности или невиновности. Вторая инстанция всегда поддерживает суд первой, особенно в делах политических, в громких уголовных процессах. Я надеюсь на то, что срок Урлашову будет сокращен. Но если этого не произойдет, велика вероятность, что до конца срока он просто не досидит, он уже сам об этом говорит, и адвокаты говорили.

– Вы имеете в виду его состояние здоровья?

– Да. Он уже столько времени находится в СИЗО, безусловно, у него подорвано здоровье. Он, конечно, крепится, держится, но здоровье оставляет желать лучшего. После СИЗО его ждет колония, тюрьма. При этом, у него еще совершенно астрономический штраф. Если он его не выплатит, то как показывает практика, по УДО его могут не отпустить (хотя по закону имеют право). Такой штраф специально назначен, чтобы человек отсидел срок от звонка до звонка. У него таких денег, которые ему выписали в виде штрафа, не было отродясь.

– Он сам говорили, что дело политическое, что Сергей Шмелев был провокатором, и его подставили. Каков политический мотив этого дела, за что его, по сути, сажают?

Больше, чем Урлашов, по этой статье никто никогда не получал в России.

–12,5 лет, назначенные судом первой инстанции, за покушение на взятку – это самый большой срок в истории России. Больше, чем Урлашов, по этой статье никто никогда не получал в России. Адвокаты Урлашова изучили судебную практику и пришли к такому выводу. Меньше получил даже мэр Махачкалы Саид Амиров, которого брали спецназом, с вертолетами, с самолетами, целой спецоперацией всех российских спецслужб – он получил 10 лет. 7 лет у Ласточкина, мэра Рыбинска. А связан такой большой срок с одним – Урлашов был оппозиционным мэром, он выиграл выборы у "Единой России", он мог стать губернатором области, то есть он фактически мог на народной поддержке сделать хорошую политическую карьеру, а пост мэра был для него стартовой площадкой. Это совершенно нормальное явление в цивилизованной политической системе, и здесь власти показывают всем нам, кто занимается политикой, показывают, что подобные вещи в российской политической системе недопустимы. То есть, для того чтобы делать политическую карьеру, нужно искать не поддержку народа, а договариваться с властью, это первое.

Связан такой большой срок с одним – Урлашов был оппозиционным мэром, он выиграл выборы у "Единой России", он мог стать губернатором области, он фактически мог на народной поддержке сделать хорошую политическую карьеру

А второе, он действительно многим мешал. Он мешал той коррупции, которая развилась в Ярославской области, и уже многие забыли, наверное, но публиковались телефонные переговоры бывшего губернатора Ястребова с Погосяном, это бизнесмен, который тоже был занят на строительстве дорог, и с тем же Шмелевым, где они обсуждают конкурсные процедуры по уборке города. В это дело фактически вмешивался губернатор области. Если это не называть коррупцией, тогда что коррупция? И таких проявлений довольно много. Сейчас мы видим, что власть сменилась в регионе, но какого-то облегчения область не получила. Во-первых, пришли варяги, во-вторых, народ устал в регионе. И дело Урлашова, конечно, подорвало доверие и к власти, и к процедуре выборов. Это вообще дело, которое будет иметь довольно долгосрочные последствия в плане, что называется, участия людей в политической жизни. Говорят о том, что к президентским выборам нужно поднимать явку, но подобные дела явку, наоборот, опускают. Я не думаю, что Урлашова быстро забудут, это серьезная проблема для власти.

Акция в поддержку Евгений Урлашова в Ярославле, сентябрь 2016 года

– При этом создается ощущение, что про дело Урлашова помнят только в Ярославле, там проходят акции в его поддержку, люди следят за этим делом. А на федеральном уровне о нем не говорят: ни власти, ни оппозиция.

– А давайте посмотрим, о чем вообще в России говорят власти, оппозиция? Они говорят о Трампе, об Обаме, о Сирии, об Украине. Они не говорят про дело Урлашова, потому что они не говорят о том, что в Москве закрываются последние больницы и опять пошла волна разговоров о реорганизации поликлиник. Это происходит у власти перед носом, у оппозиции перед носом, и они этого не замечают, а обсуждают перспективы президентства Дональда Трампа. Урлашов вообще в Ярославле находится, и для них это очень далеко, и в повестке дня этого нет. Но Ярославль – большой город, Урлашов там был популярен, как и во всей области. Но внимания федеральной власти к этому нет: ни власти, ни оппозиции, и получается, что люди оказываются один на один с этой проблемой, и у них подрывается доверие и к власти, и к оппозиции. А 20 января главным будет не процесс Урлашова, а инаугурация Трампа. Мы живем в совершенно иной, отличающейся от реальности информационной повестке дня просто, – заключает Кирилл Шулика.

1 апреля 2012 года независимый кандидат Евгений Урлашов выиграл выборы мэра Ярославля у представителя "Единой России" Якова Якушева. Урлашов набрал почти 70% голос избирателей. После победы он заявил:" Пришло время перемен! Пусть Российская Весна родится в Ярославле!"

В ночь на 3 июля 2013 года Евгения Урлашова арестовали представители отдела экономической безопасности МВД, его помощники были взяты под стражу – 5 июля 2013 года. В заключении Евгений Урлашов и Алексей Лопатин находятся уже 3,5 года. На платформе Сhange.org гражданские активисты собирают подписи под петицией с требование освободить бывших руководителей Ярославля.