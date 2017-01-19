В России пройдут акции памяти Маркелова и Бабуровой

В Москве сегодня пройдет антифашистское шествие в память об убитых восемь лет назад адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой.

Московские власти согласовали шествие, которое пройдет по маршруту от Тверского бульвара до улицы Пречистенка, где его участники возложат цветы на месте убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Организаторы акции просят не приносить государственные и политические флаги.

19 января – день памяти жертв политического насилия, совершенного по мотивам национальной нетерпимости и идеологической вражды. Акции пройдут во многих городах России и мира. Их лозунг "Помнить – значит бороться! Опасность фашизма никуда не делась!". Организаторы напоминают, что наказание убийц Маркелова и Бабуровой не решило проблемы.

"Сегодня национал-консерватизм стал официальной идеологией, позволяющей проводить авторитаризм во внутренней политике и милитаризм во внешней. А ультраправую молодежь Кремль рассматривал как возможный ресурс для уличного противодействия всем несогласным с политикой властей, говорится на страничке акции в "Фейсбуке".

Суд признал виновными в убийстве Маркелова и Бабуровой радикальных националистов Никиту Тихонова и его гражданскую жену Евгению Хасис. Тихонова приговорили к пожизненному заключению, Хасис – к 18 годам лишения свободы.

Адвокат Станислав Маркелов вел дела, связанные с нарушением прав человека сотрудниками силовых структур в Чечне, а также защищал антифашистов. Журналистка Анастасия Бабурова занималась неформальными молодежными движениями, в том числе неонацистскими.