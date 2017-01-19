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Новости

Активисты поддержали арестованного главу "Мемориала" в Карелии

Юрий Дмитриев

Юрий Дмитриев

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Российские писатели, ученые, журналисты и гражданские активисты выступили с открытым письмом в поддержку главы карельского отделения организации "Мемориал" историка Юрия Дмитриева, которого арестовали по подозрению в изготовлении детской порнографии.

В обращении говорится, что обвинение основано на фотографиях из медицинского "Дневника здоровья" его приемной дочери и носит явные признаки политической провокации, связанной с деятельностью "Мемориала".

Авторы письма требуют изменить меру пресечения для Дмитриева и провести профессиональное независимое расследование.

Поводом для ареста главы карельского "Мемориала" послужило фото, на котором изображены приемная дочь и внучка Дмитриева, бегущие голышом купаться в ванную. Жена арестованного настаивает, что фото находилось на домашнем компьютере и не было размещено в интернете.

Сам Дмитриев вину не признаёт и считает, что задержание может быть направлено на дискредитацию "Мемориала", который Минюст включил в реестр так называемых "иноагентов".

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