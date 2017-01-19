На пикете против дела "Кировлеса" в Москве задержаны активисты

У здания администрации президента в Москве во время одиночных пикетов против дела "Кировлеса", по которому проходит учредитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, задержаны несколько активистов.

Об этом в своем твиттере сообщил руководитель московского отделения Партии прогресса Николай Ляскин. Задержанных доставили ОВД "Китай-город", где у них забрали паспорта и телефоны.

Ляскин уточнил, что после задержания пикетирование у здания продолжилось.

Новое рассмотрение дела "Кировлеса" проходит в городском суде Кирова. В середине декабря Мосгорсуд отменил решение Никулинского суда, постановившего взыскать с Алексея Навального, Петра Офицерова и Вячеслава Опалева 16 миллионов рублей по иску компании "Кировлес".

В 2013 году Навальный и Офицеров были приговорены к условным срокам. По версии обвинения, они организовали хищение десяти тысяч кубометров леса, что нанесло ущерб бюджету Кировской области в размере 16 миллионов рублей.

Европейский суд по правам человека признал приговор неправосудным. После его отмены в ноябре 2016 года Верховный суд России направил дело "Кировлеса" на новое рассмотрение.