На Сахалине больница за ошибку врачей заплатит миллион рублей

Суд в Южно-Сахалинске присудил компенсацию в один миллион триста тысяч рублей пациентке, которой по ошибке удалили здоровую почку. Об этом журналистам сообщили пресс-службе областной прокуратуры.

По данным судебно-медицинской экспертизы, решение об оперативном лечении было принято врачами медицинского учреждения без достаточных оснований. В результате оказалась повреждена правая почка пациентки, что потребовало проведения срочной операции по ее удалению.

Городской суд пришел к выводу, что здоровью женщины был причинен тяжкий вред и присудил пострадавшей компенсацию

Медицинское учреждение обжаловало решение в Сахалинском областном суде. Однако он оставил его без изменения.

