Суд в Южной Корее не стал арестовывать главу Samsung

Суд в Южной Кореи отказал в аресте главы компании Samsung Ли Чжи Ёна в четверг. Ранее прокуратура выдала ордер на его арест. Лидера южнокорейской компании подзревают в даче взяток и хищениях на сумму более 36 миллионов долларов.

Прокуратура считает, что Ли Чжи Ён переводил крупные суммы на счёт фонда, которым руководит подруга президента страны Пак Кын Хе. Женщина помогала ему в организации крупных сделок.

Сюжет с арестом Ли Чжи Ёна развивается на фоне коррупционного скандала в Южной Корее, в результате которого парламент страны объявил импичмент президенту Пак Кын Хе в декабре прошлого года. Сейчас её обязанности исполняет премьер-министр.

В 2016 году котировки акций компании упали на 10 процентов из-за того, что ей пришлось отозвать с рынка флагманские смартфоны Samsung Galaxy Note 7. Причиной послужили проблемы с батареей — смартфоны начали взрываться в руках пользователей и самолётах.