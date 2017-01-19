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Новости

Глава избиркома Мытищ, где СМИ нашли нарушения на выборах, уволен

Подготовка избирательного участка, архивное фото

Подготовка избирательного участка, архивное фото

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Председатель территориальной избирательной комиссии города Мытищи, о массовых нарушениях на выборах в котором сообщила "Новая газета", ушел в отставку. "Интерфакс" передает, что сложение полномочий с Валерия Конягина поддержали в Мособлизбиркоме.

Его руководитель Ирина Коновалова сообщила агентству, что проверка, начавшаяся после сообщения о нарушениях, продолжается.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова допустила возможность отмены результатов выборов в Госдуму и Московскую областную думу в Мытищах, если информация о нарушениях на них получит подтверждение.

В начале декабря "Новая газета" опубликовала расследование о фальсификации выборов в сентябре 2016 года на примере избирательных участков в Мытищах. Проведенная изданием проверка показала, что на 68 участках цифры в протоколах, полученных наблюдателями, отличаются от тех, которые потом были признаны официальными результатами. По данным газеты, за счет таких махинаций "Единая Россия" в Мытищах получила почти на две тысячи голосов больше.

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