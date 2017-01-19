Обязательный перевод бюджетников на карту "Мир" ущемит права россиян

Перевод всех выплат бюджетникам на карты российской платежной системы "Мир" приведет к ограничению конкуренции и ущемит права граждан. Такое заявление сделала Федеральная антимонопольная служба России (ФАС), сообщает РИА Новости.

Против обязательного перевода всех социальных и бюджетных выплат на карты "Мир" высказался и глава Сбербанка России Герман Греф. По его словам, отсутствие конкуренции приводит к повышению стоимости услуг и падению качества.

Ранее в четверг газета "Коммерсант" сообщила, что несколько крупных российских банков готовят письмо к главе Центробанка России с просьбой не требовать обязательного перевода всех бюджетных средств, включая зарплаты, пенсии и оплату больничных листов, на карту "Мир".

Эта норма содержится в поправках к законопроекту о национальной платежной системе и должна вступить в силу с 1 января 2018 года.

"Мир" – российская платежная система, которая была создана летом 2014 года после того, международные платежные системы Visa и MasterCard заблокировали операции по пластиковым картам ряда российских банков, попавших под международные санкции после аннексии Крыма.