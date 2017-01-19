Посольство Польши в РФ отрицает обвинения в "гей-пропаганде"

Посольство Республики Польша в Москве выразило сожаление в связи с тем, что по российскому телевидению прозвучали обвинения в "распространении гомосексуализма" в польских книгах и в "прославлении" Гитлера со стороны польской писательницы, лауреата Нобелевской премии по литературе Виславы Шимборской.



Таким образом посольство Польши ответило на репортаж телеканала "Россия-24", в котором говорилось, что учебник "Прогулки по современной литературе", распространяемый посольством, пропагандирует гомосексуализм и фашистские идеи.



В заявлении посольства говорится, что учебник – это научное издание, сборник статей о разных явлениях и тенденциях, наблюдаемых в польской литературе. В силу аналитического характера содержания учебника, он предназначен главным образом для академической среды.

Глава "Польская гомосексуальная проза после 1989 года", как и остальные, анализируют явление с научной точки зрения. Статья имеет нейтральный характер; в ней отсутствуют вульгарные и непристойные элементы, в целом она не относится к сексуальному поведению, – говорится в заявлении посольства.

Посольство Польши отмечает, что в репортаже содержится неверная информация, будто в учебнике "Прогулки по современной польской литературе" приведено стихотворение "Первая фотография Гитлера" Виславы Шимборской. Во-первых, этого стихотворения нет в данной публикации. Во вторых, "Первая фотография Гитлера" – пример антифашистского произведения, в котором поэтесса использует свойственные ей стилистические приемы – иронию и парадокс.

11 января 2017 года по каналу "Россия-24" был показан репортаж "Учебники польского языка оказались пособиями по гомосексуализму".