В Кирове продолжилось повторное рассмотрение дела "Кировлеса"

В Ленинском суде Кирова продолжилось повторное рассмотрение дела "Кировлеса". Процесс был возобновлен после решения ЕСПЧ в 2016 году о признании незаконным обвинительного приговора в отношении Алексея Навального и Петра Офицерова. На седьмом заседании были заслушаны свидетели обвинения.

Первой выступила аудитор Татьяна Загоскина. В 2009 году она проводила проверку хозяйственной деятельности предприятия "Кировлес". Согласно данным этой проверки, контракт между "Кировлесом" и "Вятской лесной компанией" Петра Офицерова был заключен на невыгодных условиях и нанес ущерб государственному предприятию.

Алексей Навальный и Петр Офицеров, участвуя в опросе свидетеля, выразили сомнение в его профессиональной подготовке. В частности, Алексей Навальный обратил внимание суда, что в отчете содержатся эмоциональные оценки и выводы, не подтвержденные никакими документами, что свидетельствует о низкой квалификации и ангажированности аудитора.

Навальный призвал свидетеля "прекратить мухлеж и признаться в том, что отчет был сфальсифицирован по просьбе руководства "Кировлеса". По мнению Навального, невозможно за шесть дней, не обладая маховиком времени Гарри Поттера, проверить самое крупное лесное хозяйство Кировской области. Судья Алексей Втюрин призвал подсудимого избегать абстрактных понятий из книг про волшебство и магию. На заседании объявлен перерыв, допрос свидетелей продолжится после обеда.

В 2013 году Навальный и Офицеров были приговорены к условным срокам. По версии обвинения, они организовали хищение десяти тысяч кубометров леса, что нанесло ущерб бюджету Кировской области в размере 16 миллионов рублей.

Европейский суд по правам человека признал приговор неправосудным. После его отмены в ноябре 2016 года Верховный суд России направил дело "Кировлеса" на новое рассмотрение.