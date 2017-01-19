Тереза Мэй: после "Брекзита" Лондон заключит новые торговые соглашения

Великобритания после выхода из Евросоюза заключит торговые соглашения с Австралией, Новой Зеландией и Индией, заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам главы правительства Соединенного Королевства, Лондон по-прежнему разделяет европейские интересы и ценности и заинтересован в том, чтобы Евросоюз успешно развивался. Мэй подчеркнула, что решение выйти из состава ЕС не было направлено на разрыв отношений с европейскими странами. По ее словам, выход Великобритании из Евросоюза поможет восстановлению парламентской демократии и национальной самостоятельности страны.

Референдум о выходе Британии из Евросоюза прошел в июне прошлого года. За "Брекзит" высказались почти 52 процента жителей страны. 17 января этого года Тереза Мэй заявила, что Британия готова выйти из общеевропейского рынка, и пообещала, что финальная договоренность о "Брекзите" будет представлена на рассмотрение парламента. Ожидается, что процесс выхода из ЕС будет запущен к концу марта 2017 года.