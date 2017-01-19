Жители дагестанского поселка обратились в ЕСПЧ из-за спецоперации

Правозащитный центр "Мемориал" и Европейский центр защиты прав человека направили в Страсбург обращение в связи с нарушением прав человека во время спецоперации в дагестанском поселке Временный в 2014 году.

Юристы организаций представят в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) интересы пяти жительниц поселка, которые пожаловались на нарушение положений о защите собственности, запрете на пытки, уважении частной жизни и праве на защиту в суде.

В заявлении говорится, что в ходе спецоперации, проходившей осенью 2014 года, большинство жителей Временного были выселены на два месяца, а десятки домов – повреждены или разрушены. Другое жилье никому не предоставили. Поселок был заблокирован, в домах неоднократно проводились обыски, у людей снимали отпечатки пальцев и требовали информацию о родственниках. Были задержаны четверо мужчин. Троих отпустили, а о местонахождении четвертого – Султанбега Хапизова – до сих пор ничего не известно.

Женщины, обратившиеся в ЕСПЧ, неоднократно требовали от местных властей признать незаконными действия силовых структур Дагестана и выплатить компенсации за утраченное имущество, но получали отказ, сообщает "Мемориал".