В Тегеране обрушилось высотное здание, более 70 человек ранены

В Тегеране из-за пожара обрушилось самое старое высотное здание города, пострадали более 70 человек, сообщает агентство Reuters. В высотке находилось несколько спасателей и пожарных, власти опасаются, что они могли погибнуть.​

Здание в центре Тегерана загорелось в четверг утром. Более двухсот пожарных прибыло в составе экстренных служб. Пожар потушить не удалось. В районе пожара находятся посольства России, Турции, Великобритании и Германии. Представителей дипмиссий эвакуировали. В настоящее время идёт разбор завалов.

17-этажное здание торгового центра "Пласко" было построено в 1962 году.