Глава РФС потребовал 1,5–2 миллиарда рублей для стадиона на Крестовском острове

Футбольному стадиону на Крестовском острове в Санкт-Петербурге нужно еще 1,5–2 миллиарда рублей для адаптации к параметрам Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом заявил вице-премьер России и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко. Его слова приводит агентство "Р-Спорт".

"Есть проект стадиона – требования, необходимые для нашего чемпионата. Они все реализованы, стадион принят в эксплуатацию. А есть вопрос его адаптации к требованиям ФИФА. Это требования безопасности, въездные зоны. Это большее количество зон прессы, требования к информационным технологиям и так далее. 1,5–2 миллиарда эта адаптация будет стоить", – заявил Мутко.

По словам вице-премьера, финансы на доработку стадиона частично выделит ФИФА, частично – правительство России и регионы.

29 декабря Ростехнадзор выдал заключение о соответствии построенного стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге требованиям проектной документации и технических регламентов.

Арену возводят с 2007 года. С тех пор стоимость работ неоднократно пересматривалась в сторону увеличения, а сроки сдачи переносились. На стадионе пройдут матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года.