Суд решает вопрос о продлении ареста "ловцу покемонов" Соколовскому

Суд в Екатеринбурге в четверг решает вопрос продлении ареста блогера Руслана Соколовского, обвиненного в оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти из-за видео про "ловлю покемонов" в Храме.

Заседание проходит в закрытом режиме по ходатайству прокурора.

Перед его началом журналистам позволили задать Соколовскому несколько вопросов. Он, в частности, рассказал, что у него нет особенных претензий к работникам СИЗО, в котором он находится, хотя с ними и возникают регулярные "трения". Об этом сообщает портал Ura.ru.

В конце декабря члены ОНК Свердловской области сообщили, что на Соколовского оказывают давление работники федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Его сочли склонным к суициду и поставили на профучет по экстремизму.

Руслан Соколовский был арестован в начале сентября вскоре после того, как опубликовал в социальных сетях видео, на котором он играет в Pokemon Go на смартфоне, в том числе в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Спустя несколько дней мера пресечения Соколовскому была заменена на домашний арест. Однако 28 октября видеоблогер был вновь отправлен в СИЗО из-за нарушений правил домашнего ареста.