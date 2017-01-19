Нефтекамск: по делу о пытках арестовали сотрудника уголовного розыска

Верховный суд Башкирии арестовал до 12 февраля начальника отдела уголовного розыска Нефтекамска Ильвира Сагитова, которого обвиняют в пытках местного жителя Венера Мардамшина.

Сагитова, задержанного 27 декабря, взяли под стражу в зале суда, сообщает Комитет по предотвращению пыток. Дело было заведено по статье о превышении служебных полномочий.

Венера Мардамшина отпустили из СИЗО 29 декабря. На отмене его двухмесячного ареста настояла сторона обвинения.

46-летний Мардамшин обратился в Комитет по предотвращению пыток и рассказал, что 10 ноября на выходе из дома его схватили четверо мужчин, надели ему на голову мешок и в наручниках отвезли в опорный пункт полиции. Там его избивали, пытали электрошокером и заставляли признаться в преступлении – нападении на женщину, угоне ее машины и краже телефона. Именно по этому делу Мардамшина позднее задержали в санатории, где он проходил курс реабилитации после травм.