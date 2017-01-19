Памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой

В Москве представители партии "Яблоко" возложили цветы к дому №1 по улице Пречистенка, где 8 лет назад были застрелены адвокат Станислав Маркелов и журналист Анастасия Бабурова. 19 января – день памяти жертв политического насилия, совершенного по мотивам национальной нетерпимости и идеологической вражды. Акции пройдут во многих городах России и мира. Их лозунг "Помнить – значит бороться! Опасность фашизма никуда не делась!". Суд признал виновными в убийстве Маркелова и Бабуровой радикальных националистов Никиту Тихонова и его гражданскую жену Евгению Хасис. Адвокат Станислав Маркелов вел дела, связанные с нарушением прав человека сотрудниками силовых структур в Чечне, а также защищал антифашистов. Журналистка Анастасия Бабурова занималась неформальными молодежными движениями, в том числе неонацистскими.