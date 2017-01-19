Сайт интернет-магазина, торговавшего хамоном, заблокирован в РФ

В России по решению суда заблокирован сайт испанского интернет-магазина Jamonshop.es, осуществляющего поставки хамона и другой мясной продукции, запрещенной ко ввозу в РФ в связи с так называемыми "антисанкциями".

Решение было принято судом в Ульяновской области еще 15 ноября прошлого года, однако сообщения о нем появились только сегодня. Блогер Николай Данилов (Норвежский Лесной) цитирует протокол судебного заседания, из которого следует, что заблокировать сайт потребовал прокурор Ульяновского района, ссылаясь на закон, предусматривающий "возможность ограничения доступа к информации в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства" По решению суда, сайи интернет-магазина внесен в "черный список" Роскомнадзора.

Так называемые антисанкции - запрет на ввоз в Россию некоторых видов продуктов питания из стран ЕС - был введен в 2014 году в ответ на санкции, наложенные на Россию в связи с аннексией Крыма и конфликтом на востоке Украины. Впоследствии власти предписали уничтожать конфискованные запрещенные ко ввозу продукты - в частности, сжигать их, давить бульдозерами.