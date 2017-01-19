Мурманск: на акции памяти Маркелова и Бабуровой задержаны 10 человек

В Мурманске задержаны десять участников акции в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой, убитых восемь лет. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил правозащитник Александр Передрук.

Он добавил, что полиция предлагает активистам сообщить об организаторе акции в обмен на то, что отпустит остальных участников.

19 января – день памяти жертв политического насилия, совершенного по мотивам национальной нетерпимости и идеологической вражды. Акции проходят во многих городах России и мира.