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Мурманск: на акции памяти Маркелова и Бабуровой задержаны 10 человек

Акция памяти Маркелова и Бабуровой, архивное фото

Акция памяти Маркелова и Бабуровой, архивное фото

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В Мурманске задержаны десять участников акции в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой, убитых восемь лет. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил правозащитник Александр Передрук.

Он добавил, что полиция предлагает активистам сообщить об организаторе акции в обмен на то, что отпустит остальных участников.

19 января – день памяти жертв политического насилия, совершенного по мотивам национальной нетерпимости и идеологической вражды. Акции проходят во многих городах России и мира.

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