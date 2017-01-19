Во Франции задержали 3 мужчин, пытавшихся примкнуть к ИГ в Сирии

На северо-востоке Франции задержаны трое мужчин, подозреваемые в попытке уехать в Сирию и Ирак, чтобы присоединиться к экстремистской группировке "Исламское государство", деятельность которой запрещена в России и ряде стран.

Как сообщает радиостанция Europe 1, среди задержанных — родственник одного из нападавших на концертный зал "Батаклан" в Париже во время серии терактов в ноябре 2015 года. Мужчина уже попадал в поле зрения спецслужб после попыток отправиться в зону боевых действий на Ближнем Востоке.

Жертвами серии нападений и взрывов 13 ноября 2015 года стали 130 человек. После этого были совершены – по данным МВД страны – еще не менее 13 нападений, в том числе в Ницце, где в июле от рук террориста погибли 86 человек. После нападений французские власти ввели чрезвычайное положение, которое продлевалось несколько раз и действует до сих пор.

В условиях действия особого режима власти могут проводить обыски и аресты без постановлений суда, запрещать массовые акции, закрывать общественные места, ограничивать движение транспорта; усилено патрулирование городских улиц.