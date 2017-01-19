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Новости

Минсвязи и "силовики" согласовали изменения "пакета Яровой"

Ukraine, Crimea - quenching postcard marking the anniversary of the annexation of the Crimea, 10Mar2015

Ukraine, Crimea - quenching postcard marking the anniversary of the annexation of the Crimea, 10Mar2015

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Министерство связи и массовых коммуникаций России договорилось с силовыми ведомствами о сокращении объёма и сроков хранения информации, как это предписано в так называемом "пакете Яровой".

Как передаёт агентство Rambler News Service (RNS), об этом рассказал заместитель министра связи Алексей Волин на совещании, посвящённом общественной инициативе об отмене закона.

Размещённую в Интернете петицию за отмену "пакета Яровой" подписали более 100 тысяч человек.

Гражданские активисты неоднократно проводили акции против "антитеррористических поправок", внесённых по инициативе депутата Госдумы Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова в июле 2016 года.

Большая часть поправок вступила в силу тогда же, остальные начинают действовать с 1 июля 2018 года.

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