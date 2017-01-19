Для Путина и его близкого круга в Москве построят особую клинику

Для президента России и его ближайшего окружения в Москве строится эксклюзивная клиника.

Об этом сообщает агентство Reuters, которое ознакомилось с проектом и ссылается на свои источники в российских медицинских кругах. Клиника разместится в трехэтажном корпусе на территории Центральной клинической больницы (ЦКБ), в которой еще с советских времен оказывали медицинскую помощь высокопоставленным чиновникам. Новая больница будет рассчитана всего на 10 пациентов и оборудована системами связи, которыми пользуются только президент, премьер-министр и еще несколько особо приближенных к ним лиц. Проект оценивается почти в 3 миллиарда рублей.

Управление делами президента, письменно ответив на вопросы Reuters, подтвердило, что клиника строится, отметив, что она предназначена для обслуживания нескольких сот госчиновников, а не только ближайшего окружения Путина. ЦКБ же на вопросы Reuters не ответила.

Агентство напомнило, как в прошлом году в беседе с участниками форума прокремлевского Общероссийского народного фронта Путин признал, что сам он и все госчиновники лечатся в ЦКБ, но – как сказал президент – работающие там врачи сами считают, что уровень медицинских услуг, оказываемых больницей, не отвечает современным требованиям.

