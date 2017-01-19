Роскомнадзор грозит американским СМИ "ответными мерами"

Власти России предупредили, что примут ответные меры в отношении базирующихся в США СМИ и социальных сетей, если российскому государственному телеканалу RT ограничат доступ в соцсети. О каких именно мерах идет речь, ведомство не уточняет.

С таким заявлением 19 января выступил глава Роскомнадзора Александр Жаров после того, как RT заявил, что его страница в "Фейсбуке" заблокирована на то время, когда состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. RT возложил частичную вину за это на американский русскоязычный телеканал Current Time ("Настоящее время"), который якобы пожаловался администрации "Фейсбука" на некорректное использование его контента.

Директор Current Time Дэйзи Синделар отвергла все обвинения, подчеркнув, что никаких жалоб на RT телеканал не подавал.

Позже 19 января руководство "Фейсбука" сообщило, что доступ RT полностью восстановлен.