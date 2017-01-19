Ловцу покемонов продлили арест

Ловцу покемонов из Екатеринбурга сегодня продлили арест до 22 февраля. Заслушать доводы следствия журналистам не удалось - по решению судьи заседание прошло в закрытом режиме. Но перед началом слушаний Руслан Соколовский успел пообщаться с прессой. Он сообщил, что чувствует себя нормально, пожаловался на скудный выбор книг: по его словам, в местную библиотеку привозят только православную литературу. Блогер добавил, что по-прежнему считает себя невиновным. Руслан Соколовский был задержан 3 сентября прошлого года по обвинению в оскорблении чувств верующих. Молодой человек опубликовал видео, где он ловит покемонов в церкви.