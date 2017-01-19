Помнить – значит бороться. Эфир в 21.05

Репортажи с московских и питерских антифашистских маршей. Лозунги памяти и борьбы. Современные проблемы антифашистского движения и широкой коалиции с антитоталитарным политическим полем. "Наш" ли антифашизм? Уличное насилие, государственная ксенофобия, идеология ненависти.

В студии Надежда Прусенкова, пресс-секретарь "Новой газеты", Александр Бикбов, социолог; в записи по скайпу и в репортаже с марша – Алексей Гаскаров, политический активист, и Кирилл Медведев, поэт, музыкант, активист Социалистического движения; Олег Журавлев, социолог, политический активист; Борис Кравченко, руководитель Конфедерации профсоюзов.

Ведет программу Елена Фанайлова