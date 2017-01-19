Движение "Голос" получило премию "Защитник демократии"

Движение в защиту прав избирателей "Голос" получило международную премию "Защитник демократии" (Democracy Defender Award) за 2017 год.

Церемония вручения состоялась 18 января в столице Австрии Вене. От имени "Голоса" награду принял сопредседатель движения Юрий Гурман.

Представитель США при ОБСЕ Дэниел Бэер заявил в кулуарах мероприятия, что "Голос" является "единственной независимой организацией по наблюдению за выборами в России".

Премия была учреждена в 2016 году по инициативе 19 представительств при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В том же году первой премии "Защитник демократии" была удостоена Александра Матвейчук – украинская гражданская активистка.