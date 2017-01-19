Трамп начнет день инаугурации с посещения церкви Святого Иоанна

Для избранного президента США Дональда Трампа день инаугурации начнется с посещения церкви. Об этом сообщил на брифинге Шон Спайсер, который станет пресс-секретарем Белого дома.

По традиции, существующей с 1933 года, перед вступлением в должность избранные президенты США посещают службу в церкви Святого Иоанна напротив Белого дома. Затем избранный президент, избранный вице-президент и члены их семей посетят Белый дом, где для них будет сервирован чай. В 10:30 они отправятся к Капитолию, где состоится церемония инаугурации. В 11:00 избранный президент и избранный вице-президент прибудут на церемонию инаугурации.



После принесения присяги новый президент выступит с речью, в которой изложит основные направления своей политики. По словам Спайсера, Дональд Трамп "намерен изложить свое видение будущего страны", затронет создание новых рабочих мест, образование, здравоохранение, положение американского среднего класса и роль правительства.



После завершения инаугурации Дональд Трамп, Майкл Пенс и их ближайшее окружение посетят торжественный обед, на котором будут присутствовать члены Конгресса США. Затем в 15 часов Дональд Трамп и сопровождающие его лица будут наблюдать за инаугурационным парадом с трибуны у Белого дома. На следующий день, в субботу, Дональд Трамп и Майкл Пенс примут участие в молитвенном завтраке в Национальном кафедральном соборе в Вашингтоне.