Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Вашингтон для участия в церемонии инаугурации, которая состоится в пятницу. Самолет Трампа, переоборудованный в президентский самолет, совершил посадку на авиабазе Эндрюс вблизи столицы США.

В Вашингтоне в пятницу пройдет церемония вступления в должность избранных президента и вице-президента США - Дональда Трампа и Майка Пенса. На церемонии будут присутствовать покидающие свои посты президент Барак Обама и вице-президент Джозеф Байден с семьями, члены семьи Трампа.



Свое участие уже подтвердил экс-президент США Джимми Картер, а также Джордж Буш-младший, Билл Клинтон, его супруга Хиллари, которая была соперницей Трампа на президентских выборах. Джордж Буш-старший и его супруга не смогут принять участие в церемонии, поскольку были госпитализированы.

Около 28 тысяч полицейских расставили загородительные линии, заборы, специальные блоки на дорогах и грузовики с песком на площади в восемь квадратных километров в центре Вашингтона.