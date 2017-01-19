На антифашистском шествии в Москве задержаны семь человек

В Москве на антифашистском шествии были задержаны семь человек. По сведениям портала "ОВД-Инфо", сотрудники полиции не представились и не назвали причину задержания.

Всего в московской акции в память об убитых 8 лет назад адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой приняли участие более 500 человек, сообщил "Интерфаксу" один из организаторов, лидер движения "За права человека" Лев Пономарев.

Согласованное с властями антифашистское шествие прошло от Тверского бульвара до улицы Пречистенки, где его участники возложили цветы на месте убийства. Многие несли в руках плакаты "Помнить – значит бороться!", "Демократия и нацизм несовместимы", "Долой ксенофобию!".

В Петербурге был задержан один из участников аналогичных акций – 76-летний Игорь Андреев, известный среди активистов как Степаныч. Его обвинили в нарушении правил проведения публичных мероприятий, потому что во время одиночного пикета он ходил, а не стоял.

В Мурманске полиция отпустила всех десятерых задержанных в четверг участников акции в память о Маркелове и Бабуровой. Составлен один протокол.

19 января, в день памяти жертв политического насилия, совершенного по мотивам национальной нетерпимости и идеологической вражды, акции прошли и проходят во многих городах России и мира.

Адвокат Станислав Маркелов вел дела, связанные с нарушением прав человека сотрудниками силовых структур в Чечне, а также защищал антифашистов. Журналистка Анастасия Бабурова занималась неформальными молодежными движениями, в том числе неонацистскими.



