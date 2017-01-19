Антифашистское шествие в Москве

В Москве прошло шествие памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, убитых 19 января 2009 года. Участники акции традиционно прошли от Тверского бульвара до улицы Пречистенка и возложили цветы к дому №1, где были застрелены Маркелов и Бабурова. По подсчётам организаторов, в шествии приняли участие более 500 человек. Полиция задержала 7 человек. По сведениям портала "ОВД-Инфо", сотрудники полиции не представились и не назвали причину задержания. Суд признал виновными в убийстве Маркелова и Бабуровой радикальных националистов Никиту Тихонова и его гражданскую жену Евгению Хасис. Адвокат Станислав Маркелов вел дела, связанные с нарушением прав человека сотрудниками силовых структур в Чечне, а также защищал антифашистов. Журналистка Анастасия Бабурова занималась неформальными молодежными движениями, в том числе неонацистскими.